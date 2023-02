Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea impasului in conflictul militar izbucnit prin invazia militara rusa in Ucraina ar fi in avantajul Rusiei, afirma premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, justificand in acest fel decizia politica de a accelera livrarile de armament destinate ar

- Ungaria se va opune prin veto sanctiunilor Uniunii Europene impotriva Rusiei care vizeaza energia nucleara, a declarat premierul Viktor Orban intr-un interviu pentru radioul public, potrivit Reuters. Ucraina a facut apel la UE sa includa compania ruseasca de stat pentru energie nucleara, Rosatom, in…

- Ungaria se va opune prin veto sanctiunilor Uniunii Europene impotriva Rusiei care vizeaza energia nucleara, a declarat vineri premierul Viktor Orban intr-un interviu pentru radioul public, potrivit Reuters. Ucraina a facut apel la UE sa includa compania rusa de stat pentru energie nucleara Rosatom in…

- Continua luptele in jurul Bahmut. Armatele lui Putin ataca in valuri, dar sufera pierderi uriașe și inainteaza puțin. Ucraina inca rezista, iar partenerii straini ai țarii promit din ce in ce mai multe arme grele. Occidentul pare unit in ideea ca o victorie a Rusiei trebuie evitata. Mai puțin Austria,…

- Occidentul trebuie sa fie pregatit sa ofere sprijin pe termen lung Ucrainei, in condițiile in care Rusia nu da semne ca va inceta bombardamentele, ba dimpotriva, va incerca probabil „sa lanseze o noua ofensiva”, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu publicat duminica…

- Cred ca acest efort enorm va continua, deoarece cred ca va trebui sa sustinem Ucraina atat cat este nevoie. Nu am obosit in ceea ce priveste ajutorul pentru Ucraina si vom continua ca pana acum, deoarece credem ca sprijinul pentru Ucraina este de fapt sprijinul pentru securitatea Romaniei, siguranta…

- Ministerul Apararii britanic a anuntat ca va trimite elicoptere in Ucraina, pentru prima data de la inceperea razboiului declansat de Rusia pe 24 februarie impotriva tarii vecine, transmite miercuri dpa, preluata de Agerpres. Ministrul apararii britanic Ben Wallace a afirmat ca este vorba despre primele…