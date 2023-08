Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 23 august 2023, racheta indiana Chandrayaan-3 a aterizat cu succes pe Luna. India devine astfel cea de a patra putere spațiala ce reușește sa se posteze pe satelitul terestru; Chandrayaan-3, care in sanscrita inseamna „nava lunara”, a reușit sa aterizeze cu succes pe Luna. India reușește și…

- Chandrayaan 3, care inseamna „nava lunara” in sanscrita, a coborat modulul sau de aterizare Vikram puțin dupa ora 18:00 (1230 GMT) in apropierea polului sud al Lunii, o premiera mondiala in cadrul oricarui program spațial, potrivit The Guardian.

- Cea mai importanta intalnire oficiala a ultimei decade s-a petrecut saptamana trecuta, joi, 22 iunie, cand Joe Biden l-a primit in vizita oficiala la Casa Alba pe premierul indian Narendra Modi.