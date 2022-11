Kievul cauta sa declanșeze un conflict direct intre Rusia și NATO, a declarat ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov. „Incercarile absurde ale Occidentului de a transfera responsabilitatea pentru tot ce se intampla pe seama Rusiei nu pot decat sa provoace regimul de la Kiev”, a declarat ambasadorul Anatoli Antonov. Racheta din Polonia și „provocarile” lui […] The post Racheta din Polonia și „provocarile” lui Zelenski. Moscova: „Kievul vrea sa declanșeze un conflict Rusia-NATO” first appeared on Ziarul National .