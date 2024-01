„Rabla pentru sobe”, în linie dreaptă Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor va lansa programul „Rabla pentru sobe”, care prevede acordarea de sprijin in vederea achizitionarii de aparate pentru incalzirea locuintelor. Mircea Fechet, ministrul Mediului, va anunța, astazi, detalii despre lansarea programului, dar și despre bugetul alocat initiativelor de mediu pe anul 2024. De asemenea, ministrul va prezenta și Ghidul de finantare al programului. Potrivit informațiilor vehiculate in piața, ministerul ar putea lua in calcul nu doar sobele pe lemn, ci și centralele pe peleți sau brichete. Programul „Rabla pentru sobe” este lansat in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

