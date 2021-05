Rabla pentru electrocasnice vine cu o mare problemă legată de deșeurile colectate, avertizează asociația EcoTic Lansarea din 14 mai a noului program Rabla pentru Electrocasnice 2021 aduce o serie de modificari importante, de la categoriile de echipamente incluse, etape de desfașurare precum și o noutate despre care nu au fost în prealabil consultați actorii din domeniu, mai exact ignorarea responsabilitaților producatorilor care pun pe piața aceste echipamente, avertizeaza ECOTIC, organizația care gestioneaza deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) în numele a aproximativ 700 de producatori și importatori afiliați. Noutatea ridica întrebari importante despre cine va finanța… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

