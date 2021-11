Rabla pentru electrocasnice: Înscrierile pentru noua sesiune în program încep de vineri. Ce trebuie să știe solicitanții Rabla pentru electrocasnice: Inscrierile pentru noua sesiune in program incep de vineri. Ce trebuie sa știe solicitanții Inscrierile in noua sesiune a Programului ”Rabla pentru electrocasnice” incep vineri, 19 noiembrie. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat calendarul sesiunii și bugetele aferente. Cea de-a doua ediție de anul acesta a programului se va desfașura la fel ca prima, etapizat. In intervalul 19-25 noiembrie se desfașoara perioada de creare a conturilor, iar prima […] Citește Rabla pentru electrocasnice: Inscrierile pentru noua sesiune in program incep de vineri. Ce… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

