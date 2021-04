Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca Ucraina se simte sustinuta de Marea Britanie si alte tari din G7 in confruntarea cu Rusia, dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters. "Actiunile recente ale Rusiei reprezinta o provocare serioasa…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) mentioneaza intr-un raport dat publicitatii miercuri seara ca, in pofida inmultirii cazurilor de incalcare a armistitiului in vigoare in zona de conflict din estul Ucrainei in ultimele luni, tendinta este in general pozitiva, potrivit dpa.…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Statele Unite și-au exprimat marți „profunda îngrijorare” dupa sentința de peste doi ani de închisoare a adversarului rus Alexeï Navalny, solicitând Rusiei sa-l elibereze „imediat și necondiționat”, potrivit AFP."În timp ce lucram cu…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Statele Unite ale Americii au reactionat la ceea ce au numit a fi 'tacticile brutale' ale Rusiei impotriva manifestantilor de opozitie. 'Statele Unite condamna utilizarea persistenta de tactici brutale de catre Rusia contra unor manifestanti pasnici si a unor jurnalisti pentru a doua saptamana…

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune. Linde a fost in prima sa vizita in Ucraina de cand a preluat…

