R3HAB lansează povestea emoționantă despre împlinirea vârstei de 18 ani, „Runaway”, cu Sigala & JP Cooper R3HAB face echipa cu senzațiile britanice, Sigala și JP Cooper, pentru colaborarea la piesa „Runaway”, o saga fascinanta despre implinirea varstei de 18 ani, care imbina in mod perfect stilurile dance și pop. Cantecul evidențiaza stilul caracteristic al fiecarui artist din aceasta colaborare, de la stilul dinamic și plin de energie a lui R3HAB și beat-urile perfecte de radio ale lui Sigala, pana la stilul vocal soul al lui JP Cooper. Deschizandu-se cu ritmuri upbeat, unduitoare, „Runaway” este o combinație de ritmuri de bass subtile cu vocea plina de emoții a lui JP Cooper. Versurile sale profunde… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

