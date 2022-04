Stiri pe aceeasi tema

- Panglicile, semnele, literele sau combinațiile de litere folosite ca elemente distinctive ale invaziei militare ruse din Ucraina, sunt interzise pe teritoriul Republicii Moldova. Parlamentul de la Chișinau a aprobat o modificare a legislației care interzice utilizarea literei Z, folosita in calitate…

- In contextul razboiului generat de Rusia in Ucraina, deputații Parlamentului au adoptat in ședința plenara de astazi, 7 aprilie, un amendament la Codul Contravențional prin care interzic pe teritoriul Republicii Moldova a simbolurilor care propaga razboiul, printre acestea „Z”, „V” sau panglica Sfantul…

- In contextul razboiului generat de Rusia in Ucraina, deputații Parlamentului au adoptat in ședința plenara de astazi, 7 aprilie, un amendament la Codul Contravențional prin care interzic pe teritoriul Republicii Moldova a simbolurilor care propaga razboiul, printre acestea „Z”, „V” sau panglica Sfantul…

- Presedintele Parlamentului, Igor Grosu, da de inteles ca in Legislativ ar urma sa fie aprobat un proiect de lege care ar interzice simbolistica de razboi pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba, in special, despre litera Z, folosita drept semn de distinctie pe unitatile militare ruse si simbol…

- Cristian Tudor Popescu nu crede ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va mai putea continua și dupa 9 mai, zi in care, in fiecare an, rușii organizeaza parada militara pentru a celebra victoria asupra Germaniei naziste. Acum, „Moscova trebuie sa proclame a doua victorie a Rusiei impotriva nazismului”,…

- Puterea de lupta a Rusiei în Ucraina a scazut sub 90% fața de nivelul de dinaintea invaziei, pentru prima data de la începutul atacului, a declarat marți un înalt oficial american al apararii, sugerând pierderi mari de armament și un numar de victime în creștere, potrivit…

- Au fost descoperite 18 mijloace de transport inscripționate cu litera „Z”, similare cu cele care au invadat Ucraina, relateaza Realitatea PLUS. Potrivit unui oficial al Poliției, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in localitatea Balți. Un caz similar a fost constatat și la Chișinau.Faptele pot…

- Parlamentul European urmeaza sa ceara restricționarea la scara larga a importurilor de gaz și petrol din Rusia, dorind o inasprire a sancțiunilor deja extrem de dure impuse de Comisia Europeana cu scopul de a slabi și mai mult economia Rusiei și capacitațile ei de razboi. O rezoluție ar urma sa fie…