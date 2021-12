Stiri pe aceeasi tema

- "Nanu Tudor", coproductie Belgia-Portugalia-Ungaria-Moldova regizata de cineasta din Republica Moldova Olga Lucovnicova, a fost desemnat cel mai bun scurtmetraj european in cadrul galei premiilor Academiei Europene de Film (EFA) in curs de desfasurare sambata seara la Berlin, informeaza Agerpres.…

- Cineasta Jasmila Zbanic din Bosnia si Hertegovina, care semneaza regia filmului "Quo Vadis, Aida?", o coproductie cu participare romaneasca, a fost desemnata cel mai bun regizor in cadrul galei premiilor Academiei Europene de Film (EFA) in curs de desfasurare sambata seara la Berlin, informeaza Agerpres.…

- Cele mai bune filme europene din 2021, așa cum au fost votate de cei peste 4000 de membri ai Academiei Europene de Film, vor fi celebrate sambata, pe 11 decembrie, intr-o ceremonie in format hibrid, organizata la Arena Berlin. Gala European Film Awards (EFA) va fi transmisa live in Romania pe unlimited.tiff.ro,…

- Lungmetrajul „Os de peste/ Fishbone”, regizat de Dragomir Sholev, productie Bulgaria - Romania, va fi lansat in cinematografele din Romania pe 25 martie 2022, potrivit unui comunicat remis News.ro, potrivit news.ro. Filmul spune povestea lui Ivo, manager al unui camping de la malul marii,…

- Seria de proiecții „Cinema sub clar de luna” se incheie in weekend-ul 14-17 octombrie cu patru povești surprinzatoare care au facut turul marilor festivalurilor in ultimul an: emoționantul Petit Maman, care a concurat pentru Ursul de Aur la Berlin, Patrick, o aventura existențiala intr-o tabara de nudiști, Persian…

- In data de 17 septembrie, la Galeria Art Hall din Tallinn va avea loc vernisajul expoziției internaționale colective ”What Makes Another World Possible?” / „Ce face posibila o alta lume?”, curatoriata de...