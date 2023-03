Quarterhead a lansat Farewell Quarterhead a lansat “Farewell”. Ca a doua lansare in acest an, dupa „Major Lazer”, scriitorii, producatorii și duo-ul de DJ, premiați cu aur, platina și diamant, aduc impreuna cu „QUARTERHEAD – Farewell” o piesa de dans pop plina de energie și cu un mesaj puternic. Disponibil pe toate platformele de streaming digital din 24 martie, „QUARTERHEAD – Farewell” aduce o melodie perfecta pentru a saluta inceputul oficial al primaverii. Dupa ce a incheiat un 2022 de succes cu peste 73 de milioane de stream-uri doar pe Spotify in peste 183 de țari, duo-ul compus din Josh Tapen și Janik Riegert s-a intors.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

