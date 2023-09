Stiri pe aceeasi tema

- Qualcomm a semnat un acord cu Apple pentru a-i furniza cipuri 5G cel putin pana in 2026, intr-un moment in care producatorul de iPhone se confrunta cu provocari tot mai mari in China si incearca sa-si consolideze lanturile de aprovizionare in alta parte, transmite Reuters, citat de news.ro.Actiunile…

- Acțiunile Apple au scazut joi cu 2.9% dupa apariția unor informații potrivit carora China intenționeaza sa extinda interdicția de utilizare a iPhone-urilor la agențiile și companiile guvernamentale, transmite CNN.

- Conform informațiilor furnizate de Bloomberg News, Grupul american Apple a solicitat furnizorilor sa produca aproximativ 85 de milioane de telefoane iPhone 15 in cursul acestui an, o cifra comparabila cu cea din anul trecut. Impactul evoluției afacerilor Apple, cea mai valoroasa companie din lume, are…

- Un barbat roman de 33 de ani a pledat vinovat in fața unui judecator federal din San Diego, pentru o schema de frauda in valoare de peste 5 milioane de dolari in prestații de asigurari de șomaj, destinate angajaților din California afectați de pandemie.Potrivit unui comunicat al Departamentului de…

- Marile corporații internaționale care au ramas in Rusia dupa invadarea Ucrainei - printre care se numara companii precum Philip Morris și Danone - au realizat anul trecut venituri de sute de miliarde de dolari in aceasta țara, potrivit unui nou raport, scrie luni, 4 iulie, Politico.Dupa invazia pe scara…

- Compania americana din California a anunțat retragerea de pe piața a 7,5 milioane de jucarii de baie Baby Shark și mini Baby Shark, cu aripioare din plastic dur, din cauza riscului de ranire a copiilor. Rechemarea jucariilor fabricate in China și puse pe piața de compania Zuru din California a fost…