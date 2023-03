Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 devine oficial: procesor midrange pentru gameri

Stiri pe aceeasi tema

- Realme se numara printre companiile care au participat la MWC 2023, axandu-se acolo pe prezentarea noii sale tehnologii de incarcare rapida la 240W. Ea a fost inaugurata de Realme GT3 240W, care tocmai a fost prezentat oficial. Cheia e faptul ca terminalul se va incarca de la zero la 100% in sub 10…

- Luna februarie aduce un record al creșterii activitații afacerilor din zona euro. Cel mai rapid ritm din ultimele noua luni Luna februarie aduce un record al creșterii activitații afacerilor din zona euro. Cel mai rapid ritm din ultimele noua luni In luna februarie activitatea intreprinderilor din zona…

- UPDATE „Sarcina noului Guvern este sa ofere siguranța cetațenilor și sa puna R. Moldova pe un fagaș de reconstrucție și dezvoltare. Trebuie sa reconstruim economia”, a afirmat Maia Sandu, dupa ce Recean și membrii cabinetului sau au depus juramantul de investire. Guvernului condus de Dorin Recean a…

- Primele trei expoziții din acest an, un performance și party cu DJ timișoreni vor deschide programul oficial al Capitalei Europene a Culturii Timișoara la MV sci-art, in 17 februarie, incepand cu ora 18:00. Prima dintre expoziții, „GAME ON”, curatoriata de Mirela Stoeac-Vladuți, prezinta lucrari ale…

- Honor a facut o impresie buna cu seria Magic 4 in 2022 si continua pe aceeasi linie si in 2023, urmand sa aduca la MWC 2023 seria Magic 5. Pana atunci compania desprinsa din Huawei a confirmat ca va fi prezenta la evenimentul din Barcelona pe final de februarie. Compania va avea propriul stand, fata…

- Primul din cele doua noi chipset-uri, M2 Pro, va avea versiuni cu 10 si 12 nuclee – 8 nuclee de performanta si pana la 4 nuclee pentru eficienta – promitand un spor de performanta de pana la 20% fata de M1 Pro. Placa video integrata dispune de 19 nuclee si se lauda cu o performanta imbunatatita pentru…

- Dupa mai multe zile de negocieri purtate cu polonezii de la Rakow Czestochowa, FCSB l-a prezentat oficial pe Deian Sorescu, care va purta tricoul cu numarul 22. Internaționalul a fost primit cu caldura de coechipieri și antrenori.