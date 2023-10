Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, conform Times of Israel. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista…

- Emirul Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani a anunțat ca in cazul in care bombardamentele din Fașia Gaza nu se opresc, atunci Qatar va taia aprovizionarea cu gaze a lumii."Daca bombardamentele din Gaza nu se opresc, vom opri aprovizionarea cu gaze a lumii.”, a anunțat emirul Qatarului. In ciuda…

- Hamas susține ca 13 ostatici, printre care și cetațeni straini, ar fi fost uciși in raidurile aeriene ale Israelului asupra Fașiei Gaza. Autoritațile israeliene arata ca circa 150 de persoane sunt ținute ostatice de catre teroriștii Hamas. Multe dintre acestea ar fi ascunse in tuneluri subterane, transmite…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a patra zi. Pe timpul nopții, Israelul a bombardat Fașia Gaza. Gruparile palestiniene au lansat, de asemenea, rachete. Marți dimineața, sirenele se auzeau in sudul Israelului. Autoritațile israeliene au anunțat luni ca au recapatat…

- Autoritațile din statul evreu incearca sa ințeleaga de ce Iron Dome (un scut antiracheta de concepție israeliana considerat impenetrabil) a fost totuși insuficient pentru a intercepta rachetele palestiniene. Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a anuntat luni ca a ordonat o blocada totala…

- Gruparea militanta palestiniana Hamas a lansat un atac fara precedent asupra Israelului. Luptatorii sai au intrat in comunitațile din apropierea Fașiei Gaza, au ucis locuitori și au luat ostatici. BBC face o sinteza a istoriei conflictului israeliano-palestinian.