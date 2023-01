Stiri pe aceeasi tema

- ”Prin acest memorandum”, precizeaza parchetul intr-un comunicat, Pier Antonio Panzeri ”se angajeaza sa-i informeze pe anchetatori si justitia cu privire la (…) aranjamente financiare cu state terte, constructii financiare implementate si beneficiari” ai acestei presupuse organizatii criminale. Declaratiile…

- Cei doi eurodeputati sunt italianul Andrea Cozzolino si belgianul Marc Tarabella, amandoi membri ai grupului social-democratilor europeni (S&D).„Raspunzand unei solicitari a autoritatilor judiciare belgiene, am lansat o procedura pentru ridicarea imunitatii a doi membri ai Parlamentului (European).…

- Justitia belgiana a ordonat joi mentinerea in arest preventiv a eurodeputatei elene Eva Kaili, inculpata intr-o ancheta pentru coruptie implicand Qatarul si care a costat-o deja postul de vicepresedinta a Parlamentului European, informeaza France Presse.Camera Consiliului din Bruxelles, in fata careia…

- Ancheta de coruptie a fost inceputa de serviciul secret belgian, in colaborare cu cinci servicii secrete straine, in 2021. Peste 60 de oficiali europeni ar fi vizati de ancheta Qatargate. Aceștia ar fi primit de la Qatar sume substanțiale de bani și cadouri importante drept mita pentru a influența poziția…

- Aducerea eurodeputatei socialiste elene Eva Kaili in fata justitiei belgiene, in presupusul scandal de coruptie legat de Qatar, denumit acum „Qatargate”, a fost amanata pentru 22 decembrie, a anuntat miercuri avocatul europarlamentarei, Andre Risopoulos, relateaza Agerpres . Fosta vicepresedinta PE…

- "Eva Kaili a fost demisa din funcția de vicepreședinte al Parlamentului European. „Nu vrem ca numele Parlamentului European sa fie patat de persoane suspectate de corupție”, arata eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan. „Tocmai am votat, in plenul Parlamentului European, demiterea Evei Kaili, suspectata…

- Vicepresedinta elena a Parlamentului European, Eva Kaili, si alte trei persoane au fost inculpate si incarcerate duminica in Belgia intr-o ancheta privind suspiciuni de coruptie in legatura cu Qatarul in cadrul acestei institutii a Uniunii Europene. Parchetul federal nu a furnizat niciun nume cand a…