Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe femei din randul pasagerilor au fost supuse unui examen medical pe aeroportul capitalei Qatarului, Doha, unde a fost gasit in toalete abandonat un bebelus nascut prematur, relateaza duminica France Presse. Aceste femei, al caror numar nu a fost precizat, au fost debarcate din avioane si…

- Dintre cele 115 echipe care au participat in cursa digitala caritabila Race For The Cure, cea mai renumita cursa de informare si de strangere de fonduri pentru cancerul de san, echipa Superbet a fost cea mai numeroasa și astfel a reușit sa stranga și cea mai mare suma din taxa de participare și din…

- Dintre cele 115 echipe care au participat in cursa digitala caritabila Race For The Cure, cea mai renumita cursa de informare si de strangere de fonduri pentru cancerul de san, echipa Superbet a fost cea mai numeroasa și astfel a reușit sa stranga și cea mai mare suma din taxa de participare și din…

- In ce sat femeile au mai mulți soți? Aceasta situație este la fel ca tradiția musulmanilor, dar doar ca aici femeile sunt cele care au dreptul de a avea mai mulți parteneri. Totul despre poliandria și locul unde doamnele au voie sa-și imparta viața cu mai mulți barbați. Satul unde femeile au mai mulți…

- Ministerul de Externe al Qatarului anunța ca discuțiile inter-afgane vor incepe pe 12 septembrie, la Doha. Anterior, un purtator de cuvant al Președintelui afgan a declarat ca delegația este „pe deplin pregatita” pentru discuții cu reprezentanții talibanilor și ca toate problemele tehnice inainte de…

- Doi jurnalisti australieni au parasit China in cursul noptii de luni spre marti temandu-se ca vor fi arestati, au anuntat astazi angajatorii lor, potrivit voanews. Bill Birtles, corespondent la Beijing al canalului ABC, si Michael Smith, corespondent la Shanghai al publicatiei Australian Financial Review…

- Doi jurnaliști australieni care lucreaza in China au parasit țara asiatica dupa ce au fost interogați de poliție și obligați sa ceara protecția guvernului țarii lor, au declarat marți companiile pentru care lucreaza aceștia, scrie CNN. Bill Birtles, corespondent la Beijing al canalului ABC, si Michael…

- Doi jurnalisti australieni au parasit China în cursul noptii de luni spre marti temându-se ca vor fi arestati, au anuntat marti angajatorii lor, scrie AFP, citata de Agerpres. Bill Birtles, corespondent la Beijing al canalului ABC, si Michael Smith, corespondent la Shanghai al publicatiei…