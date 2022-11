Naționala de fotbal a Qatarului este prima eliminata de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Reprezentativa țarii gazda a fost invinsa vineri, de Senegal, iar Olanda și Ecuador au remizat, astfel ca naționala Qatarului afost eliminate din competiție. Qatar are doua infrangeri si zero puncte in grupa A de la Cupa Mondiala. In cele doua partide, qatarezii au marcat un gol și au primit cinci. Qatar ocupa ultimul loc in grupa, unde Tarile de Jos si Ecuador au cate patru puncte, iar Senegal are trei puncte. The post Qatar este prima echipa eliminata de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022 appeared…