Stiri pe aceeasi tema

- Mediatori din Qatar au incercat miercuri sa negocieze un acord intre Hamas și Israel care sa includa eliberarea a aproximativ 50 de ostatici civili din Gaza in schimbul unei incetari a focului timp de trei zile, a declarat pentru Reuters un oficial informat despre negocieri, noteaza Reuters, potrivit…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas, brigazile Ezzedin Al-Qassam, a declarat luni ca le-a comunicat mediatorilor din Qatar ca este gata sa elibereze pana la 70 de femei si copii detinuti in Gaza in schimbul unui armistitiu de cinci zile cu Israelul, informeaza Reuters, preluat de agerpres.ro.…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 13 noiembrie, ca le-a transmis mediatorilor din Qatar ca este gata sa elibereze pana la 70 de femei și copii ținuți ostatici in Fașia Gaza in schimbul unui armistițiu de cinci zile, relateaza Reuters, potrivit Sky News și The Guardian."Armistițiul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a exclus miercuri din nou orice incetare a focului in Fasia Gaza fara eliberarea ostaticilor retinuti de gruparea islamista Hamas, in timp ce armata israeliana, care desfasoara operatiuni terestre impotriva acestei grupari, a transmis ca

- Qatar mijlocește negocierile dintre Israel și Hamas pentru eliberarea potențiala a 10-15 ostatici ținuți in Gaza in schimbul unei scurte incetari a focului, a declarat pentru AFP o sursa informata despre discuții.„Negocierile mediate de Qatari in coordonare cu SUA sunt in desfașurare pentru a asigura…

- Negocierile se poarta in legatura cu posibila eliberare a 12 ostatici deținuți de Hamas, dintre care „jumatate sunt americani” in schimbul „unui armistițiu umanitar de trei zile”, a declarat pentru AFP o sursa apropiata gruparii radicale palenstiniene. Discuțiile stagneaza pentru moment deoarece nu…

- Qatarul negociaza eliberarea unui grup de aproximativ 10 ostatici detinuti de Hamas in Fasia Gaza in schimbul unei incetari a focului in acest teritoriu controlat de gruparea islamista palestiniana, sub asediu si bombardat de Israel, a declarat miercuri pentru AFP o sursa apropiata discutiilor.

- Protectia civililor "trebuie sa fie primordiala" in conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas, a declarat luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, citat de Reuters, avertizand ca Fasia Gaza devine "un cimitir pentru copii".