Q&A despre cursul valutar: Tot ce trebuie sa stii atunci cand schimbi valuta

Evolutia cursului de schimb este greu de prognozat, iar cei care reusesc in mod constant acest lucru pot sa faca averi impresionante. Dar, chiar si in cazul in care facem operatiuni de schimb (cumparam sau vindem lei contra euro) ar trebui sa cunoastem cateva lucruri simple despre aceasta piata extrem de complicata.



Cum citim cursul de schimb?



Fie ca ii spunem curs de schimb, rata de schimb sau curs valutar, in fapt vorbim despre acelasi lucru: un raport care exprima pretul pe care il platim intr-o moneda pentru a cumpara o alta moneda.



De exemplu, daca doriti sa schimbati…