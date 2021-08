Daca in luna iubirii, Pyroblast a lansat „o noaptE in Anglia”, o piesa pentru toți cei care au inimile frante și iși doresc sa gaseasca o portița inapoi in trecut, trupa revine cu o noua poveste muzicala: „la fEreastra ta”. „Melodia asta a ieșit dintr-o intamplare. Nu aveam in plan sa facem o melodie disco-pop, asta pana cand ne-am intalnit cu producatorul piesei, Andrei Tostogan, și s-a nascut «la fEreastra ta». Speram sa fie genul de melodie pe care o pui la boxa sa incingi o petrecere. In ciuda poveștii și a versurilor triste, am incercat sa ii dam un ton colorat refrenului, sa facem o piesa…