PUZ pentru Centrul Istoric (Economic)

- Presedintele organizatiei Mures a Pro Romania, Calin Buzgau, candidat pentru Camera Deputatilor, sustine ca venitul minim de criza si sprjinul economic sunt primele masuri pe care partidul le va propune in cadrul planului pentru iesirea din criza si ca acestea trebuie luate pe tot parcursul anului…

- REȘIȚA – Dupa renovare, bucuria deschiderii Parcului Siderurgistului a fost impresionanta. Si pentru ca resitenii din Microraionul III din Govandari sa nu mai trebuiasca sa traverseze bulevardul pentru a se bucura de parc si de spatiul de joaca pentru cei mici, municipalitatea a decis sa amenajeze inca…

- Primaria Brașov a lansat o noua licitație pentru actualizarea celor doua planuri urbanistice din zona veche a orașului, respectiv „PUZ Zona istorica Brașovul Vechi” și „Centrul istoric - Cetatea Brașovului”, valoarea contractului fiind estimata la 500.000 de lei cu tot cu TVA, iar ofertele vor putea…

- Luni, 23 noiembrie, Primaria Brașov a lansat procedura de achiziție pentru actualizarea Planului urbanistic zonal “Zona istorica Brasovul Vechi” si a Planului urbanistic zonal ,,Zona de rezervatie de arhitectura Cetate Brasov”. Primaria Brașov a reluat aceasta licitație dupa ce contractul pentru actualizarea …

- Primarul Allen Coliban a avut astazi o intalnire cu conducerea Inspectoratului Școlar județean și, online, cu directorii unitaților de invațamant din municipiul Brașov, pentru a discuta despre modul in care Municipalitatea se poate implica in derularea in bune condiții a procesului de invațamant in…

- Cu un avans de 3.000 de voturi dupa numararea a 83% din secții, Allen Coliban (USR) a punctat ca victoria sa la Primaria Brașov e sigura și a sarbatorit in aceasta noapte cu echipa sa desfacand o șampanie.Allen, botezat, conform Decat o Revista, dupa Van Allen, o centura de radiații din jurul Pamantului,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat miercuri ca Brasovul va fi primul mare oras din Romania care va avea un transport in comun 100% electric, tinta pentru anul acesta fiind de 75%, respectiv 133 de autovehicule electrice. Ministrul Mediului a circulat miercuri in Brasov…

- Miercuri, 9 septembrie, in prezența primarului George Scripcaru, s-a facut predarea de amplasament pentru fostul stadion Carpați, unde va fi amenajat un nou complex sportiv, cu facilitați pentru fotbal, atletism și sporturi de sala. Complexul sportiv va avea un teren de fotbal artificial (printr-un…