Stiri pe aceeasi tema

- ALBA: 37 de cazuri COVID dupa 137 testari, in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 22 august Au fost inregistrate 37 de cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), luni, 22 august. Comparativ,…

- Autoritațile au emis vineri, 19 august, un nou buletin informativ privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.854 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 631 mai puține fața de ziua anterioara. In intervalul 18.08.2022…

- Autoritațile medicale au transmis luni, 15 august, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 2.254 de cazuri noi de COVID-19, 397 mai puține fața de ziua anterioara și 9 decese. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.254 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), ... The…

- Peste 9.000 de cazuri COVID se anunța in Romania pentru ultimele 24 de ore, cu cateva sute mai puține fața de miercurea trecuta. Daca cifra se menține, la inceputul saptamanii viitoare se va stabiliza creșterea numarului de cazuri, spune ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Marți erau peste 11.000…

- ALBA: 83 de cazuri COVID confirmate in ultimele 24 de ore, dupa 428 de testari. Situația infectarilor in județ, 26 iulie In ultimele 24 de ore, in Alba au fost descoperite 83 de noi cazuri COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba, marți, 26 iulie. In județ sunt, in total, 763 de cazuri active…

- ALBA: 73 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, dupa 302 testari. Situația infectarilor in localitațile din județ, 20 iulie Au fost inregistrate 73 de cazuri COVID, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) miercuri, 20 iulie. Este cel mai…

- ALBA: Un singur caz COVID, din 68 de testari, in ultimele 24 de ore. Situația pe localitați, 4 iulie DSP Alba a anunțat luni ca, in județul Alba, in ultimele 24 de ore, a fost descoperite un singur caz COVID, de reinfectare, la Alba Iulia. In total, in județ sunt 78 de cazuri active. De la inceputul…

- Multe testari, cazuri puține – Trei cazuri COVID, in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in județ, transmisa de DSP Alba Au fost inregistrate trei cazuri COVID noi, dupa 179 de testari, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) marți,…