Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Belarus au retras sâmbata acreditarea mai multor jurnalisti ai unor publicații straine, cu o zi înainte de o noua mare manifestatie pregatita de opozitie, care contesta rezultatele alegerilor prezidentiale de la 9 august, transmite agentia France Presse, care se numara printre…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez, Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters.Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, i-a cerut…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta…

- Președintele rus, Vladimir Putin, i-a spus omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca interventia in problemele interne din Belarus sau exercitarea presiunii asupra conducerii tarii este „inacceptabila”, scrie News.roRemarcile facute de Putin in timpul unei convorbiri cu Macron au reprezentat ecou…

- Primul lider al Belarusului independent care a ajutat la monitorizarea ruperii URSS a spus, duminica, ca președintele Alexandr Lukașenko este puternic zguduit de cea mai mare încercare de înlaturare a sa de la putere în 26 de ani, dar ca acesta reușește sa reziste cu sprijinul Kremlinului,…

- Alianța Nord Atlantica respinge acuzațiile lui Alexandr Lukașenko, potrivit caruia trupe NATO au fost comasate la granița Belarus. Lituania, stat vecin, susține ca exercițiile militare pe care le-a efectuat erau programate și ca nu au legatura cu mișcarile de strada din Belarus, scrie Agerpres.Cu prilejul…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Presedintele in exercitiu al Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a castigat alegerile desfasurate duminica in aceasta tara, obtinand 80,23% din voturi, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala, citand rezultatele preliminare ale unui scrutin tensionat, marcat de violente si acuzatii de fraude electorale,…