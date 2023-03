Stiri pe aceeasi tema

- Putin a aprobat azi o noua strategie de politica externa. Dictatorul de la Kremlin a anuntat ca a semnat decretul in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Conform acestui dociment, Occidentul reprezinta o amenințare „existențiala” pentru Rusia care iși propune sa elimine…

- China si-a exprimat marti, 21 martie, speranta ca deplasarea premierului japonez Fumio Kishida in Ucraina sa contribuie la ”racorirea situatiei” si ”nu opusul”, a declarat astazi purtatorul de cuvant al MAE de la Beijing, Wang Wenbin, transmite EFE și Agerpres . De asemenea, oficialul chinez a apreciat…

- Peste doua saptamani, Rusia ar urma sa preia președinția Organizației Națiunilor Unite. Analiștii atrag atenția ca, in situația in care Kremlinul ajunge la conducerea consiliului, sprijinul global pentru Ucraina ar putea fi puternic afectat. In tot acest timp, din ce in ce mai multe voci cer eliminarea…

- Ucraina a acuzat miercuri Rusia ca vrea sa „extinda” razboiul din Ucraina si sa implice alte parti, dupa un incident intre avioane de vanatoare ruse si o drona americana in Marea Neagra, informeaza AFP. „Incidentul cu drona americana MQ-9 Reaper provocat de Rusia in Marea Neagra este un semnal al (presedintelui…

- Retorica apocaliptica a lui Dmitri Medvedev este perceputa ca o incercare de a descuraja NATO, condusa de SUA si aliatii occidentali ai Kievului, sa se implice si mai mult in razboiul declansat in urma cu un an, care provoaca esecuri Moscovei pe campul de lupta.Cele mai recente declaratii ale lui Medvedev,…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, aliatul lui Vladimir Putin si in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat luni pe Telegram un scurt comentariu despre vizita lui Joe Biden la Kiev, sugerand ca deplasarea a fost posibila numai dupa ce Moscova i-a oferit…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, aliatul fidel al lui Putin a postat astazi pe canalul sau de Telegram un scurt comentariu despre vizita lui Joe Biden la Kiev , sugerand ca deplasarea a fost posibila numai dupa ce Moscova i-a oferit garantii de securitate. „Biden, dupa ce a primit garantii…

- Comunitatea internaționala ar trebui sa inființeze un tribunal special pentru a-l judeca pe președintele rus Vladimir Putin și regimul sau pentru razboiul de agresiune impotriva Ucrainei, a declarat luni ministrul german de externe Annalena Baerbock, potrivit Politico Europe .Intr-un discurs susținut…