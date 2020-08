Președintele rus, Vladimir Putin, a petrecut aproape o luna pastrand o tacere profunda in legatura cu evenimentele din Belarus, dar a vorbit, in sfarșit, despre aceasta intr-un interviu surpriza, inregistrat in noaptea de 26 august și difuzat pe 27 august de canalul de televiziune moscovit Rusia 1 (Россия 1). Deși au fost mai multe comentarii ale purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, in presa locala, in ultimele saptamani, Președintele rus nu s-a pronunțat personal cu privire la arestarea rușilor in Belarus inainte de alegerile prezidențiale și nici cu privire la manifestațiile postelectorale…