Președintele Rusiei a respins joi acuzația premierului britanic Boris Johnson, conform careia, daca Putin ar fi fost femeie nu ar fi invadat Ucraina, transmite Reuters. In acest sens, pentru a respinge afirmația lui Boris Johnson , președintele Vladimir Putin – aflat in vizita in Turkmenistan – la conferința de presa de joi a dat exemplul deciziei luate de fostul lider britanic Margaret Thatcher de a trimite trupe in Insulele Falkland. Premierul Boris Jonhson a afirmat, miercuri, ca decizia lui Putin de a lansa o ”operațiune militara speciala” impotriva Ucrainei este un ”exemplu perfect de masculinitate…