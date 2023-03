Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Buget din Parlamentul European a decis ca Parchetul European (EPPO) condus de fosta șefa DNA Laura Codruța Kovesi sa investigheze cazurile in care sunt ocolite sancțiunile impuse Rusiei in urma invaziei Ucrainei. Votul a fost dat pe propunerea Comisiei Europene, facuta in decembrie anul trecut,…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad, care s-a intalnit miercuri cu presedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, si-a reiterat pozitia privind razboiul din Ucraina pentru presa rusa de stat, afirmand ca Damascul recunoaste teritoriile revendicate de Rusia in Ucraina, relateaza CNN, potrivit Agerpres."Eu…

- Directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei, Serghei Nariskin, a declarat, intr-o discutie cu jurnalistul Pavel Zarubin, purtata in emisiunea "Moscova. Kremlin. Putin", ca Statele Unite ale Americii efectueaza activitati de recunoaștere active in zona Marii Negre folosind toate mijloacele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti ca miza campaniei militare in Ucraina este insasi existenta Rusiei ca stat, si ca economia acesteia din urma a facut fata sanctiunilor occidentale impuse in urma cu un an dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, dar a admis ca pe termen mediu aceste…

- Putin a declarat ca sancțiunile occidentale pot face mult rau și ar afecta semnificativ economia Rusiei. „Trebuie sa recunoastem ca cei care ne doresc rau se asteapta sa ne provoace probleme pe termen mediu. Intr-adevar, acest pericol exista. Suntem constienti de acest lucru”, a spus Putin, in timp…

- Președintele Federației Ruse, care se adreseaza, la aceasta ora, națiunii sale, a afirmat ca armata Moscovei se va muta mai aproape de granițele NATO. Putin pune accent pe familia tradiționala, in discursul sau, incercand sa atraga susținatori Rusiei, din randul homofobilor. Președintele rus a facut…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala de la Casa Alba, a declarat luni seara, 13 februarie, ca „suntem alaturi de guvernul si poporul moldovenesc”, dupa ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unui complot rusesc pentru rasturnarea Guvernului,…

- Noul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene nu face decat sa provoace mari daune țarii sale, susține acesta, pentru ca energia nucleara este necesara pentru Ungaria.Ungaria susține ca nu poate sa renunțe la cooperarea cu Rusia din domeniul energiei. Asta pentru ca ungurii și rușii au pornit un proiect…