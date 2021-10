Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu va participa la niciun eveniment in persoana in perioada nelucratoare decretata in Rusia, din 30 octombrie pana pe 7 noiembrie, din cauza agravarii pandemiei de COVID-19, a anuntat joi Kremlinul, informeaza AFP. „Presedintele isi va continua munca prin videoconferinta…

- Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a vorbit despre Dmitry Muratov, rusul care a caștigat Premiul Nobel pentru Pace, precizand ca in cazul in care acesta va incalca legea, premiul obținut nu-i va servi drept „scut”, informeaza The Moscow Times, citat de HotNews.ro.Editor șef al principalului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a intrat in izolare dupa descoperirea de cazuri de COVID-19 in anturajul sau, a anuntat marti Kremlinul, informeaza AFP si RIA Novosti, scrie AGERPRES. "Din cauza unor cazuri identificate de coronavirus in anturajul sau, Vladimir Putin trebuie sa respecte un regim…