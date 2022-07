Putin nu va lăsa OPEC să scadă prețul petrolului Producatorii de petrol din grupul OPEC+ se intalnesc miercuri pentru a conveni asupra urmatorului pas in gestionarea pieței. Pentru prima data intr-un an, nu exista o politica clara pe care aceștia sa o aprobe. Cartelul petrolier a adaugat acum inapoi toata producția pe care a fost de acord sa o reduca in aprilie 2020 – […] The post Putin nu va lasa OPEC sa scada prețul petrolului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

