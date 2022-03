Președintele american Joe Biden i-a numit in mod eronat pe ucraineni iranieni in timpul discursului sau in Congres. Eroarea a fost comisa in timp ce vorbea marți seara in fața Camerei Reprezentanților și a Senatului Congresului SUA in discursul anual privind starea Uniunii. „Vladimir Putin poate inconjura Kievul cu tancuri, dar nu va caștiga niciodata inimile și sufletele poporului iranian”, a spus Biden. Momentul a fost surprins in imagini, iar inregistrarea a ajuns pe Twitter. Pe de alta parte, președintele american a transmis ca SUA nu vor interveni armat in Ucraina The post „Putin nu va caștiga…