- Politia rusa l-a retinut miercuri pe fratele lui Aleksei Navalnii, dupa ce a efectuat perchezitii la apartamentul din Moscova al disidentului, transmite Reuters potrivit Agerpres. In cursul zilei de miercuri, politia a efectuat raiduri la birourile organizatiei lui Navalnii, Fondul de lupta impotriva…

- Parlamentarii europeni sunt asteptati sa adopte joi o rezolutie care cere blocului comunitar sa opreasca finalizarea gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaze naturale din Rusia in Germania, ca raspuns la arestarea opozantului rus Aleksei Navalnii, critic acerb al presedintelui…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un "veritabil…

- Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat ca agentii l-au retinut pe Navalnii, cel mai cunoscut critic al presedintelui Vladimir Putin, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters.Navalnii a revenit de la Berlin, unde fusese internat din august pentru a fi tratat dupa otravirea cu agent…

- Alexei Navalnii a parasit discret Germania, duminica, pentru a se intoarce in Rusia. Opozantul lui Vladimir Putin, care ii acuza pe seful de la Kremlin ca a comandat asasinarea sa printr-o tentativa de otravire, nu s-a prezentat pe aeroportul berlinez Schonefeld pentru check-in.

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia i-a transmis luni opozantului rus Aleksei Navalnîi un avertisment de ultim moment: sa revina imediat din Germania pentru a se prezenta marți dimineața la un birou din Moscova, altfel va fi încarcerat daca se va întoarce dupa acest termen, având…

- Poliția rusa a precizat vineri, printr-un comunicat de presa, ca politicianul de opoziție Alexei Navalnii, tratat in Germania dupa ce s-a imbolnavit grav in Siberia la sfarșitul lunii august, suferea de ”pancreatita cronica”, respingand din nou varianta otravirii, relateaza AFP, citata de Hotnews.ro.„Diagnosticul…