Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca spera ca relatiile dintre Moscova si Washington se vor imbunatati, dar ca mingea se afla in terenul SUA', relateaza agentia de presa rusa Interfax citata de Reuters. 'Sper sa aiba loc o ameliorare a relatiilor. In orice caz, suntem pregatiti pentru aceasta. Cred ca mingea este in terenul americanilor'', a afirmat Putin citat de Interfax. Moscova si Washingtonul discuta despre o posibila intalnire intre presedintii rus si american Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, relata vineri pentru agentia de presa RIA Novosti o sursa…