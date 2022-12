Putin le-a ordonat generalilor să vină cu un nou plan pentru Ucraina Blocat in maidanul Ucrainei, Putin le cere generalilor lui alte strategii prin care sa acapareze intregul teritoriu al Ucrainei. Blocat in mocirla celei de-a zecea luni de razboi aflata in desfașurare, președintele rus Vladimir Putin cere conducerii armatei sa pregateasca un plan pentru acțiuni ulterioare intr-o campanie care, dupa ce a incercat sa cucereasca cea mai mare parte a Ucrainei, a fost redusa la eforturi de a menține teritoriile ocupate și bombardarea infrastructurii civile critice. Vineri, Putin a vizitat sediul comun al forțelor armate, unde a auzit rapoarte de la generali de rang… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Blocat in mocirla celei de-a zecea luni de razboi aflata in desfașurare, președintele rus Vladimir Putin cere conducerii armatei sa pregateasca un plan pentru acțiuni ulterioare intr-o campanie care, dupa ce a incercat sa cucereasca cea mai mare parte a Ucrainei, a fost redusa la eforturi de a menține…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face un anunt major saptamana viitoare la o reuniune la Ministerul Apararii, potrivit unui post public rus. ”Asteptam declaratii importante”, a declarat la radio-televiziunea publica rusa VGTRK Pavel Sarubin, moderatorul programului ”Moscova.Kremlin.Putin”. Conform…

- UPDATE 23:45 Putin pregateste Rusia pentru un razboi lung in Ucraina. Rusia se pregateste de un razboi lung impotriva Ucrainei, careia aliatii NATO trebuie sa continue sa-i furnizeze arme pana cand Vladimir Putin intelege ca "nu poate castiga pe campul de lupta", a declarat vineri, Jens Stoltenberg.La…

- Oleg Jdanov, fost militar sovietic și colonel in rezerva al armatei ucrainene, analizeaza, intr-un interviu pentru Libertatea, noile perspective militare deschise de ofensiva din regiunea Herson. „Ma aștept la o creștere a asistenței militare din partea Occidentului dupa incidentul cu rachetele din…

- Generalul american in retragere Ben Hodges, fost șef al armatei americane in Europa, a transmis pe Twitter ca, odata cu eliberarea Hersonului, armata Ucrainei va incepe sa traga cu rachete HIMARS de pe aceasta poziție inclusiv spre Crimeea, care este in raza de acțiune. Hodges afirma ca o contraofensiva…

- Forțele ruse au distrus mai multe poduri din zonele ocupate ale regiunii Herson, la vest de raul Nipru, au informat miercuri un oficial ucrainean local și analiști militari ruși pe Telegram. Dinamitarea podurilor a fost urmata de anunțul retragerii trupelor Kremlinului din orașul Herson, singura capitala…

- Presedintele din Ucraina, Volodimir Zelenski, afirma, in ultimul mesaj video postat pe retelele de socializare, ca armata ucraineana "desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii". "Armata ucraineana desfasoara o inaintare destul de rapida si puternica in sudul tarii noastre,…

- Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a celor patru provincii ucrainene partial ocupate de trupele ruse unde sunt in desfasurare asa-zise referendumuri ce in viziunea Moscovei ar trebui sa constituie baza…