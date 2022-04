Rusia a respins propunerea Ucrainei de a elibera prizonieri ucraineni in schimbul omului de afaceri ucrainean Victor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, arestat in Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca politicianul ”nu este cetatean rus, și nu are nicio legatura cu operatiunea militara speciala (in Ucraina), este un politician strain”. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a propus marti seara Moscovei sa il ofere pe deputatul Victor Medvedciuk, arestat recent, la schimb cu ucrainenii aflati in captivitate in Rusia, scrie Agerpres. Insa, Kremlinul…