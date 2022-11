Putin, izolat în timpul unui summit la Erevan – „Poate că îi picură sânge de pe mâini?” Vladimir Putin a fost prezent in Armenia la summitul Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (CTSO), o alianța militara interguvernamentala semnata la 15 mai 1992 de catre Rusia, Armenia, Kazahstan, Kargazstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Liderul rus a fost fost filmat alaturi de ceilalți președinți prezenți la Erevan, insa s-a vazut ca influența acestuia in regiune s-a prabușit. Vladimir Putin nu a fost primit prea bine in Armenia. Partidul de opoziție „Polul Național-Democratic” a organizat un protest, iar participanții au scandat lozinci impotriva Rusiei și a președintelui sau. Dar nici… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

