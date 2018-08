Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost invitat la Paris pentru a lua parte la ceremoniile prilejuite de cea de-a o suta aniversare de la incheierea Primului Razboi Mondial, informeaza agentia de stiri Tass, citand surse din cadrul Administratiei franceze.

- Președintele SUA, Donald Trump a renunțat la parada dedicata veteranilor americani pentru a participa la Paris, pe 11 noiembrie, cand vor avea loc ceremoniile care marcheaza un secol de la incheierea Primului Razboi Mondial.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va fi invitat in Congresul SUA in cazul in care va efectua o vizita oficiala la Washington, afirma Paul Ryan, seful Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Republican.

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa faca o vizita in Statele Unite la toamna, discutiile in acest sens fiind deja in curs de desfasurare, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, conform...

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca, in cursul intrevederii de la Helsinki cu omologul sau american, Donald Trump, si-a exprimat dezaprobarea fata de pozitia liderului SUA potrivit careia regiunea Crimeea este parte a Ucrainei.

- RUSIA 2018. Vladimir Putin, nu va fi in tribune la al doilea meci disputat de gazda Mondialului in cadrul turneului final. Președintele Rusiei nu este suparat pe echipa naționala, mai ales ca elevii lui Stanislav Cherchesov au invins in prima partida cu un categoric 5-0, insa are și indatoriri oficiale.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face astazi o vizita in Austria - prima sa vizita bilaterala in Occident de anul acesta. Cu aceasta ocazie, el a acordat luni un interviu radioteleviziunii austriece ORF, preluate de Reuters, in care sustine ca Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana.