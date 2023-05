Putin incepe oficial purificarea etnica a noilor teritorii - Decret pentru interzicerea formarii de enclave etnice

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind modificarea Concepției politicii de stat in domeniul migrației populatiei din Rusia pentru perioada 2019-2025. in fapt ucrainenii care nu au inca pașapoarte rusești din zonele nou alipite, Donețk, Kugansk, Zaporojie și Herson vor fi considerați straini și tratați ca atare. Ei pot ramane pe teritoriul Federației Ruse doar in condițiile noului decret prezidențial care dorește impiedicarea formarii de enclave... mai precis…