- Saptamana viitoare, Iranul se va alatura Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), o alianta ce reuneste China si Rusia si din care mai fac parte patru foste republici sovietice din Asia Centrala, respectiv, Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekistan si Kargazstan, a anuntat vineri ministrul rus de…

- Arestarile in masa ale imigranților (atat legali, cat și ilegali) continua zilnic in Rusia. Kremlinul ii va trimite drept carne de tun in Ucraina pentru a lupta in razboiul lui Putin, conform activistului Igor Sushko. Raiduri in masa asupra migranților sunt in desfașurare de saptamani bune in toata…

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus sambata juramantul pentru al treilea mandat prezidential cu o durata de cinci ani, intr-o ceremonie desfasurata la parlamentul din Ankara, relateaza agentiile Reuters, AFP si EFE. „In calitate de presedinte, jur sa apar existenta si independenta Statului,…

