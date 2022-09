Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini de la summitul din Uzbekistan ridica semne de intrebare in privința liderului de la Kremlin. Vladimir Putin este ținut de braț de liderul turc Recep Tayip Erdogan. Președintele turc pare chiar sa il și susțina la un moment dat pe liderul de la Kremlin. Pentru fostul ministru de externe Cristian…

- Presedintele rus Vladimir Putin a subliniat, vineri, in timpul summitului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) care are loc la Samarkand, in Uzbekistan, „rolul in crestere al noilor centre de putere”, care „devine din ce in ce mai evident”. El a dat vina pe puterile occidentale pentru…

- liderul chinez nu a fost vazut in fotografiile publicate joi seara, cand liderii țarilor participante la summitul SCO, inclusiv președintele rus Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, au mers la cina.O sursa guvernamentala uzbeca a confirmat absența lui Xi Jinping de la cina comuna…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca ințelege faptul ca liderul chinezi Xi Jinping s-a aratat „ingrijorat” de situația din Ucraina, ceea ce reprezinta o recunoaștere surprinzatoare a fricțiunilor existente intre Moscova și Beijing in privința razboiului din Ucraina, informeaza Reuters.…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping a sosit miercuri, 14 septembre, in Kazahstan, pentru prima sa vizita in strainatate de la inceputul pandemiei, informeaza AFP și Agerpres. Avionul in care se afla liderul chinez a aterizat la Nur-Sultan, capitala acestei tari din Asia Centrala, putin dupa orele 08:30…

- Ministerul de Externe al Chinei a refuzat sa spuna daca președintele Xi Jinping se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin sau cu prim-ministrul indian Narendra Modi in timpul summitului regional de securitate al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai din aceasta saptamana, scrie Reuters.

- Ucraina, in faliment din cauza razboiului. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a atras miercuri atentia ca primul transport de cereale ucrainene destinate exportului dupa acordul ce a permis ridicarea blocadei ruse in Marea Neagra are doar o valoare simbolica si ca Ucraina trebuie sa exporte mult…

- Ucraina a bombardat podul Antonivski din regiunea sudica Herson, singurul pod care aprovizioneaza forțele ruse, care au anunțat ca podul a fost inchis in urma atacului. Distrugerea podului a dus la izolarea trupelor ruse din orașul Herson. Potrivit informațiilor serviciilor secrete britanice, soldații…