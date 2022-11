Putin, filmat cum tremură și se mișcă necontrolat. Semn al bolii Parkinson Vladimir Putin, președintele Rusiei, in varsta de 70 de ani, despre care s-a tot vehiculat in presa ca ai fi grav bolnav, a fost protagonistul unui moment delicat, in timpul intalnirii cu președintele Kazahstanului Kassym-Jomart Tokayev. Concret, in timpul discuțiilor tensionate cu liderul Kassym-Jomart Tokayev, picioarele lui Vladimir Putin au inceput sa tremure necontrolat, un semn al bolii Parkinson, maladie de care se speculeaza ca ar suferi președintele rus. In imaginile publicate de tabloidul britanic The Sun se observa cum picioarele lui Putin par sa se miște „singure”. Cateva momente mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

