Putin este numit nenorocit, iar Șoigu măscărici. Nu, nu de către ucraineni, ci de către doi colonei ruși Dupa cum relateaza Europa Libera, nu toata lumea, nu toți ofițerii superiori ai armatei ruse sunt, in totalitate de acord, cu liderul lor, Vladimir Putin. Serviciile secrete ucrainene au interceptat doi colonei ruși, pe Maxim Vlasov și pe Vitali Kovtun, vorbind despre Putin și despre ministrul Apararii, Serghei Șoigu, in termeni nu tocmai protocolari sau cordiali. Ba, dimpotriva. Putin este numit nenorocit, iar Șoigu mascarici! Numai a iasomie nu miroase, pare-se, actuala situație prin armata rusa. Mai ales ca nu vorbim despre doi soldați, tineri, neexperimentați, cu limba mai sloboda, ci despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

