Putin deschide Cutia Pandorei - Rusia pregătește o lege care permite înrolarea în Armată indiferent de vârstă Rusia pregateste un proiect de lege menit sa elimine limita de varsta pentru inrolarea in armata, potrivit Dumei de Stat a Rusiei, relateaza AFP. ”Scopul proiectului de lege este eliminarea limitei de varsta pentru cetatenii cu varsta legala de munca (...), care au dreptul sa incheie primul contract de serviciu militar”, se arata in nota explicativa a proiectului de lege. Potrivit acestei note, doar cetatenii cu varste cuprinse intre 18 si 40 de ani au dreptul in prezent sa incheie un prim contract cu armata. In cazul cetatenilor straini, varsta pentru inrolare este cuprinsa intre 18 si 30… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregatește sa elimine o limita de varsta pentru inrolarea in armata, potrivit ordinii de zi de miercuri a Dumei, camera inferioara a Parlamentului rus, un text depus in plina ofensiva impotriva Ucrainei. „Scopul proiectului de lege este de a elimina limita de varsta pentru cetațenii cu varsta…

- Rusia pregateste un proiect de lege menit sa elimine limita de varsta pentru inrolarea in armata, potrivit Dumei de Stat a Rusiei, relateaza AFP. ”Scopul proiectului de lege este eliminarea limitei de varsta pentru cetatenii cu varsta legala de munca (…), care au dreptul sa incheie primul contract de…

- Potrivit scenariului, trupele Rusiei au pierdut teren in aceasta regiune care se invecineaza cu Donbasul, unde se afla autoproclamatele republici proruse Donetk si Lugansk, ambele recunoscute de Moscova, scrie NYT .De altfel, armata rusa incearca sa controleze Harkovul tocmai pentru a avea o poziție…

- Potrivit scenariului, trupele Rusiei au pierdut teren in aceasta regiune care se invecineaza cu Donbasul, unde se afla autoproclamatele republici proruse Donetk si Lugansk, ambele recunoscute de Moscova, scrie NYT .De altfel, armata rusa incearca sa controleze Harkovul tocmai pentru a avea o poziție…

- Razboiul din Ucraina pare sa fi intrat in faza „podurilor”. Podul Crimeei sau „Podul lui Putin”, care leaga partea de vest a Rusiei de Peninsula Crimeea, este un pod strategic și totodata simbolic pe care armata ucraineana spune deschis ca il are in vizor.

- In ziua in care Rusia mi-a invadat țara, am știut ca va trebui sa-mi parasesc casa din Kiev. A fost important sa menținem operaționala fundația ucraineana pentru drepturile omului pe care o conduc și sa continuam sa sprijinim beneficiarii, partenerii și aliații societații civile, chiar daca bombele…

- Armata ucraineana a anunțat ca forțele Rusiei pregatesc un asalt decisiv asupra capitalei Ucrainei, Kiev. O a treia runda de negocieri este așteptata luni, dar fara prea mari șanse de incetare a focului. Statul Major al armatei ucrainene a anuntat, luni, 7 martie, ca trupele ruse se pregatesc sa ia…

- Ambasada Ucrainei in Turcia a dat cifra, citand Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei.A trecut o saptamana de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Astazi ar putea avea loc noi negocieri pentru pace. Intre timp, Kievul ramane inconjurat de convoiul militar care se intinde pe 64 de kilometri.Peste noapte,…