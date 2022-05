Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 17 mai, ca este imposibil ca unele state europene sa renunțe rapid la petrolul rusesc, așa cum propune Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Potrivit liderului de la Kremlin, țarile blocului comunitar vor ajunge, prin renunțarea la importurile de țiței…

- Marți, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca este imposibil ca unele state europene sa renunțe rapid la petrolul rusesc, așa cum propune Uniunea Europeana, transmite Reuters . Statele membre UE negociaza un embargo propus asupra țițeiului din Rusia, dupa ce aceasta a invadat Ucraina, insa,…

- Danemarca iși va crește „pentru o perioada limitata de timp” producția de gaze naturale din Marea Nordului pentru a-și reduce dependența de importurile de energie din Rusia, a anunțat marți premierul danez Mette Frederiksen, scrie CNN . In cele din urma, Danemarca urmarește sa elimine treptat utilizarea…

- Danemarca iși va crește "pentru o perioada limitata de timp" producția de gaze naturale din Marea Nordului pentru a-și reduce dependența de importurile de energie din Rusia, a anunțat marți premierul danez Mette Frederiksen, potrivit CNN.Danemarca urmarește, in cele din urma, sa elimine treptat utilizarea…

- Vladimir Putin a declarat joi ca Moscova va depune eforturi pentru a-și redirecționa energia spre est, in timp ce țarile europene incearca sa reduca dependența de exporturile rusești, adaugand ca Europa nu va putea evita complet gazul rusesc imediat, scrie Reuters. Rusia, care reprezinta aproximativ…

- Din cate știm, dictatorii, strategii militari, oamenii politici și cei asimilați acestora, implicați in evenimente teribile, sfarșesc in cel mai bun caz in fața unor tribunale locale sau internaționale, și de ce nu, sub competența cercetatorilor. Razboiul din Ucraina se duce pe doua fronturi, unul dintre…

- G7 a condamnat cu fermitate, joi, invadarea Ucrainei de catre Rusia, și a declarat ca vor introduce sancțiuni economice și financiare severe și coordonate impotriva Moscovei, relateaza Reuters. De asemenea, liderii celor mai mari economii anunțat ca sunt „gata sa acționeze” in cazul „perturbarilor”…

- Tensiunile din Ucraina au escaladat dupa ce Rusia a ordonat inaintarea unor trupe in republicile nou recunoscute din regiunea Donbas. Astfel, liderii europeni si americani au impus sanctiuni, insa e nevoie de mult mai mult pentru a tempera Rusia, se arata intr-o analiza a XTB Polonia.