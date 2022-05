Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președintele al Filipine, Rodrigo Duterte, l-a criticat pe omologul sau rus, Vladimir Putin, pentru ca a ucis civili nevinovați in Ucraina. Duterte a declarat ca, deși atat el, cat și Putin au fost numiți criminali, ei raman doi oameni sunt diferiți. „Dar eu ucid criminali. Nu ucid copii și batrani”…

- Luni, presedintele SUA, Joe Biden l-a acuzat pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ca incearca sa distruga identitatea Ucrainei, dupa cum demonstreaza bombardamentele ruse asupra unor tinte civile precum scoli, spitale, centre de ingrijire si muzee, informeaza dpa cu referire la G4media.ro . „Cred…

- Presedintele rus Vladimir Putin a "disparut" in mod brusc, vineri, de pe ecrane, in timp ce sustinea un discurs la un mare concert, la Moscova, de sarbatorire a anexarii Pennsulei ucrainene Crimeea, in 2014, relateaza AFP. Putin era pe cale sa laude eroismul militarilor rusi angajati in lupte in Ucraina,…

- Volodimir Zelenski a transmis un noi mesaj de revolta impotriva masacrului ce se desfașoara in Ucraina, de trei saptamani. Din pacate, invazia Rusiei asupra Ucrainei a produs multe crime de razboi, mii de civili nevinovați fiind uciși in timpul bombardamentelor. Președintele ucrainean a cerut lumii…