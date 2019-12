Presedintele rus Vladimir Putin a criticat marti extinderea continua a NATO, despre care a spus ca este inutila data fiind absenta unei amenintari din partea Moscovei dupa colapsul in 1991 al Uniunii Sovietice, relateaza Reuters.



In cadrul unui discurs sustinut la o conferinta pe teme militare de la Soci, Putin a spus ca extinderea NATO reprezinta o amenintare pentru Rusia, dar a spus ca spera ca interesul impartasit pentru securitatea comuna va prevala.



In pofida tensiunilor, Putin a subliniat ca Rusia este in continuarea gata sa coopereze cu alianta militara.



…