Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin ameninta ca Rusia va ”reactiona” in urma lansarii unor proceduri judiciare, in Ucraina, impotriva unui influent deputat si magnat, considerat unul dintre apropiatii sai, Viktor Medvedciuk, plasat in arest la domiciliu, relateaza AFP .

- Ambasada SUA la Moscova a anuntat vineri ca îsi va reduce serviciile consulare începând din 12 mai din cauza faptului ca Rusia a impus restrictii la angajarea de personal local, transmite Reuters citata de agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a semnat saptamâna trecuta…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia este pregatita sa-l primeasca pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru convorbiri la Moscova, oricând va dori acesta, informeaza Agerpres citând Reuters si AFP.Vladimir Putin a facut aceasta declaratie dupa ce presedintele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Comentariile facute in ajun de presedintele american Joe Biden, care si-a exprimat opinia ca omologul sau rus Vladimir Putin este "un ucigas", au demonstrat peste putinta de tagada ca liderul de la Casa Alba nu are niciun interes sa repare relatiile cu Moscova, a apreciat joi Kremlinul, care a adaugat…