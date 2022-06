Stiri pe aceeasi tema

- Un fost comandant al forțelor separatiste pro-ruse din estul Ucrainei il acuza pe ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, de „neglijența criminala” din cauza modului in care a gestionat razboiul din Ucraina, relateaza Reuters . „Il acuz direct pe Serghei Șoigu de, cel puțin, neglijența criminala”,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a insistat vineri, intr-o convorbire la telefon cu cancelarul german Olaf Scholz, asupra "ideologiei naziste" a fortelor cu care Rusia lupta in Ucraina, justificandu-si astfle, inca o data, ofensiva in aceasta tara, relateaza AFP. "S-a atras atentia asupra unei continuari…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut marți o discuție telefonica de peste doua ore cu omologul sau francez Emmanuel Macron, caruia i-a transmis ca Occidentul sa faca presiuni asupra Kievului pentru a opri „atrocitațile”, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters și de presa franceza .…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a primit marti pe șeful ONU, Antonio Guterres, la Moscova, pentru a discuta despre criza din Ucraina. Cei doi lideri au discutat despre situație, Putin explicandu-i șefului ONU motivele pentru care Rusia a lansat operațiunea militara impotriva țarii vecine la sfarșitul…

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat joi, 31 martie, ca SUA vor scoate o cantitate record de un milion de barili de petrol din stocurile strategice, in fiecare zi pentru urmatoarele șase luni. Biden a pus creșterea prețurilor combustibililor din SUA pe seama acțiunilor lui Putin despre care spune…

- „In multe privințe, Putin a pierdut deja”, susține un specialist. Liderul de la Kremlin a facut o serie de gesturi dupa ce planul nu i-a mers așa cum ar crezut. Președintele rus simte ca pierde teren, conform multor surse. Ce detalii a oferit expertul intr-o intervenție la un eveniment organizat de…

- Vladimir Putin a facut prima declarație dupa ce omologul sau, Joe Biden, l-a avertizat sa nu atace țarile NATO. Liderul de la Moscova nu a comentat declarațiile acestuia, insa s-a aratat mulțumit de razboiul din Ucraina. Mai exact, liderul de la Kremlin a laudat ”operațiunea militara speciala” in care…