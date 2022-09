Putin are nevoie de ajutorul Chinei mai mult ca oricând după eșecurile sale în Ucraina Președintele Chinei, Xi Jinping și Vladimir Putin vor discuta despre razboiul din Ucraina și despre alte „subiecte internaționale și regionale” la intalnirea lor de la sfarșitul acestei saptamani, a transmis Kremlinul, scrie BBC . Experții spun ca Rusia are nevoie de ajutorul Chinei mai mult ca oricand dupa eșecurile din Ucraina. Xi Jinping și Putin se vor intalni in Uzbekistan la un summit care va arata o „alternativa” la lumea occidentala, a declarat Kremlinul. Este prima calatorie in strainatate a liderului Chinei de la inceputul pandemiei, intr-o perioada in care vrea un al treilea mandat.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

