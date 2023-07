Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic noteaza Times . The Times considera ca este important pentru Putin, in calitate de conducator autoritar, sa salveze aparențele in ochii…

- Parlamentul ungar nu a inclus ratificarea aderarii Suediei la NATO pe agenda sesiunii sale ramase pana la vacanta de vara, astfel ca aceasta ratificare nu va putea fi votata inainte de luna septembrie, exceptand cazul convocarii unei sesiuni extraordinare, relateaza, joi, Reuters. „Fidesz (partidul…

- Evgheni Prigojin, care a condus o tentativa de lovitura de stat militara in Rusia, va pleca in Belarus, a anuntat Kremlinul sambata seara, care l-a iertat de dosarul penal deschis in timpul zilei. Șeful Wagner se va retrage in Belarus, președintele Lukașenko fiind felicitat de Vladimir Putin pentru…

- Barajul imens din sudul Ucrainei, zona care in acest moment este controlata de Rusia, a fost aruncat in aer marți, eliberand un potop de apa in zona de razboi, potrivit forțelor ucrainene și ruse. Ambele parți se acuza reciproc de distrugerea barajului aflat in amonte fața de Herson, transmite Reuters.…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, l-a refuzat pe președintele Rusiei care l-a invitat sa participe la Forumul Economic International din iunie, de la Sankt Petersburg. Lula a scris, intr-o postare pe Twitter, ca i-a multumit lui Putin pentru invitatie, dar a fost nevoit sa o refuze…

- Compania ucraineana Energoatom a anuntat, luni, ca exista o pana de curent la centrala nucleara de la Zaporojie dupa ce un oficial numit de Rusia a afirmat ca centrala a comutat pe alimentare standby si de urgenta, relateaza Reuters. „Da, ne confruntam cu cea de-a saptea pana de curent de la inceputul…

- Spectacole de teatru, numere de acrobatie si ateliere au loc, sambata si duminica, intr-un nou weekend pietonal in cadrul proiectului ”Strazi deschise”care se deruleaza pe Calea Victoriei. Pentru buna organizare a evenimentului au fost instituite mai multe restrictii de trafic, relateaza News.ro. Cel…

- Un barbat a intrat luni cu un vehicul in mai multe persoane, luni dupa-amiaza, in orasul Ierusalim, iar autoritatile israeliene considera ca este un atac terorist, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul The Times of Israel. Incidentul a avut loc in apropierea pietei comerciale…