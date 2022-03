Dupa ce Ministerul de Externe al Ucrainei, impreuna cu agenția de informații a Kievului, a acuzat Rusia ca a deportat ucraineni in Siberia, luandu-le, intai telefoanele și documentele, acum vine o alta acuzație grava, de la aceiași protagoniști, la adresa Kremlinului. Vladimir Putin este acuzat ca a rapit aproape 2.500 de copii ucraineni din Donețk și Lugansk și ca i-a „deportat” in Rusia. Nu, nu… Nu vorbim despre anii celui de-al doilea razboi mondial și despre deportarile de atunci. Suntem in Europa, in anul de grație 2022. Oficialii de la Ministerul de Externe al Ucrainei acuza Rusia ca „rapește”…